شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمير قطر يصدر رسميًّا أول قرار من نوعه في الخليج لصالح العمالة الوافدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمير قطر يصدر رسميًّا أول قرار من نوعه في الخليج لصالح العمالة الوافدة

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا وصف بأنه "فريد من نوعه في الخليج" بشأن العمالة الوافدة. وأعلنت قطر في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه ستمنح لأول مرة الأجانب، حق الدخول والاستثمار والعمل في قطر من دون اتباع نظام "الكفيل". ---------------------------------------- شاهد ايضا : عاجـــل : الجيش الكويتي يصدر البيان رقم (1) وانفجارات عنيفه تدوي في هذة الأثناء عاجـــل : العالم يتوجس ماذا سيحصل بعد 48 ساعة .. واليمن احد الاهداف !؟ Advertisements عـــــاجـــــل : وفاة رئيس عربي بصورة مفاجئة مساء اليوم والحزن يجتاح العالم العربي والاسلامي ..(تفاصيل مباشرة الان من المستشفى) ---------------------------------------- وأوضح البيان أن قطر ستمنح تأشيرات إقامة للأجانب لأول مرة بالكفالة الشخصية، ضمن سلسلة إجراءات لتنويع موارد الاقتصاد في الإمارة. وأشارت الوكالة القطرية إلى أن أمير قطر أصدر مرسوما بتعديل أحكام القانون الذي ينظم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وتتضمن التعديلات أن يجوز لـ"الجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد". كما تضمن القرار الأميري "مالكي العقارات والمنتفعين بها، وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء". وكانت قطر مثل معظم دول الخليج، يفرض القانون فيها على المستثمرين، إيجاد كفيل سواء شركة قطرية أو فرد قطري للحصول على رخصة إقامة. ​وجاء هذا القرار الأميري ضمن جملة قرارات أصدرها أمير قطر، من بينها تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 15) لسنة 2010، والتي من شأنها حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يصدر رسميًّا أول قرار من نوعه في الخليج لصالح العمالة الوافدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.