شاهد: السعودية تعرض دلائل على تورط إيران في هجوم ارامكو

كشفت السعودية، اليوم الأربعاء، صورا قالت إنها دلائل على تورط إيران في الهجوم على شركة "ارامكو" بطائرات مسيرة بدون طيار.

وعرضت المملكة بقايا لطائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها استخدمت في الهجمات على منشآتها النفطية، كدليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

Advertisements

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد تركي المالكي، إنه تم استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "دلتا-وينغ" في الهجوم على المنشآت التابعة لشركة أرامكو في شرقي السعودية.

وعرض الماكلي في مؤتمر صحفي، مقطع يظهر أن الطائرات المسيرة التي هاجمت معملي أرامكو كانت تحلق من الشمال للجنوب بالإضافة إلى صواريخ كروز، موضحًا "شُن الهجوم من الشمال برعاية إيرانية من دون أدنى شك"، وهو ما تنكره طهران.

يشار إلى أن الهجمات التي استهدفت منشأتي ابقيق العملاق للطاقة في أرامكو وحقل خريص النفطي، أدت إلى خفض إنتاج المملكة من النفط إلى النصف.