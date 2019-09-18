الأرصاد: رياح مثيرة للغبار وسماء غائمة على عدة مناطق بالمملكة الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الخميس، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي «الشرقية، الرياض» تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران، وكذلك على طول ساحل البحر الأحمر. وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، الطائف».

وعن حالة البحر الأحمر، توقعت هيئة الأرصاد، أن تكون رياحه السطحية شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج. أما الخليج العربي فأكدت هيئة الأرصاد أن رياحه السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تتحول إلى ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، توقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أنّ تتراوح درجات الحرارة على مختلف مناطق المملكة بين 35 و45 درجة، مع غطاء سحابي يتخلله سحب متوسطة على بعض مناطق المملكة. وقال الحيزان، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «طقس الأربعاء (..) غطاء سحابي واسع يتخلله سحب متوسطة على المرتفعات والغربية والمدينة وتبوك وحائل.. الحرارة في المجمل (تتراوح) بين ٣٠ و٤٥ درجة مئوية». وأضاف: «رياح نشطة على الشمالية الشرقية وشمال الرياض وما بين الجوف والحدود الشمالية وبامتداد قطاعات البحر الأحمر.. فرص الأمطار للمرتفعات حتى جنوب الطائف».