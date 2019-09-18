كشف حقيقة إعفاء المدرسين القدامى من “رخصة المعلم”

كشفت مصادر عن حقيقة ما جرى تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي، حيال مطالبة مجلس الشورى بإعفاء المعلمين القدامى من الحصول على رخصة المعلم، موضحة أن ما خرج في هذا الشأن لا يخرج عن كونه دعوة طرحها أحد أعضاء مجلس الشورى. وأوضحت المصادر، أن المطالبة لم تكن سوى دعوة قدَمها عضو المجلس الدكتور حسين المالكي خلال مداخلته في نقاش المجلس، أمس الثلاثاء، لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي في شأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1439/1440هـ.

وقد غرد الحساب الرسمي لمجلس الشورى، بهذه الدعوة، على «تويتر»، قائلًا: دعا عضو الشورى د. حسين المالكي إلى مراجعة رخصة المعلم؛ بحيث يُعفى منها المعلمون القدامى، ويُلزم بها المعلمون الجدد. وقد أقرت وزارة التعليم لائحة الوظائف التعليمية، وربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة، فيما أعلنت «هيئة تقويم التعليم» مؤخرًا مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، والتي ستفتح أبوابها في بداية شهر نوفمبر المقبل من العام الجاري، فيما تُعقد الاختبارات مطلع العام الميلادي المقبل 2020م بحسب صحيفة “عاجل”.