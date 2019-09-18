عاجل اليمن : روسيا تتدخل عسكريا وتوجه الضربة الأولى لحليفتها إيران .. والاستخبارات الروسية تكشف ”سيناريو عسكري“ خطير بعد هجوم أرامكو

شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتدخل عسكريا وتوجه الضربة الأولى لحليفتها إيران .. والاستخبارات الروسية تكشف ”سيناريو عسكري“ خطير بعد هجوم أرامكو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت روسيا الاتحادية تدخلها عسكريا، عبر عرضها بيع أجهزة حديثة للسعودية مضادة للطيران، بعد هجوم أرامكو الذي تم تنفيذه بطائرات إيرانية الصنع.



إلى ذلك، حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، الثلاثاء، من خطر ظهور ”سيناريو عسكري“ في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين لشركة ”أرامكو“ شرقي السعودية.

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