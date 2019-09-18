«حساب المواطن»: ‏53 مليار ريال إجمالي الدفعات حتى سبتمبر 2019

كشف برنامج «حساب المواطن»، اليوم الأربعاء، أنَّ إجمالي المدفوعات من البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى دفعة سبتمبر الجاري بلغ 53 مليار ريال، منها أكثر من 381 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال المتحدث باسم البرنامج سلطان القحطاني، في بيانٍ له، إنّ أرباب الأسر المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ عددهم أكثر من 2,2 مليون مستفيد، مُشكِّلين ما نسبته 60%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8,7 ملايين تابع لأرباب الأسر من إجمالي المستفيدين.

وتجاوز عدد المستقلين المستفيدين من الدفعة أكثر من 1,5 مليون مستفيد مشكلين 40%؛ لترتفع نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين بما يقارب 0,4% عن الدفعة السابقة ويصبح بذلك عددهم أكثر من 3,79 ملايين مستفيد.

وأشار القحطاني إلى أنَّ نسبة أرباب الأسر بلغ 93%، أمّا ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 786 ألف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة شهر سبتمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 725 ألف مستفيد.

وأوضح أنَّ 83% من إجمالي المستقلين تحصَّلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.