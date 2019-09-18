‪بيت الشعر في دبي ينظم أمسية بمناسبة اليوم الوطني السعودي‬‬

ينظم بيت الشعر في دبي أمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية، وذلك برعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
يحيي الأمسية نخبة من أبرز شعراء المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة وهم، فهد الشهراني ومذكر الحارثي وسيف المنصوري والمنشد فهد بن فصلا، ويديرها الإعلامي أحمد الشراري، وذلك يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء في لامير دبي .
ووجه بيت الشعر بدبي الدعوة لجميع متذوقي الشعر والمهتمين لحضور الأمسية ومشاركة الشعب السعودي فرحته باليوم الوطني الـ89.
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