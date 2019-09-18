«الشورى» يوافق على إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور

وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، على إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور وعدد من الأحكام الأخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ56، التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، والتي تضمّنت كذلك الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح، ونسخة من تحفظات وإشعارات المملكة عليها.

كما وافق المجلس، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الإسلامية والموريتانية؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.

وخلال جلسة اليوم أيضًا، ناقش «الشورى» مشروع نظام الجامعات، المعاد إلى المجلس لدراسته عملًا بالمادة 17 من نظام المجلس، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى بالإنابة الدكتور حمد آل الشيخ.