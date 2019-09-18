بالصور.. ضبط سيارات تبيع «آيس كريم» تالفًا أمام مدارس بالطائف

ضبط مراقبو بلدية السيل الصغير الفرعية بمدينة الطائف، ثلاث عربات مخالفة لبيع المثلجات (الآيس كريم) بجوار المدارس.

وقال بيانٌ صادرٌ عن أمانة الطائف، اليوم الأربعاء، إنّ المخالفات المضبوطة شملت تدني مستوى النظافة، وسوء معدات التحضير، وسوء الحفظ والتخزين، بالإضافة الى مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأضاف البيان، أنّ العربات المخالفة سجَّلت تجاوزات للائحة اشتراطات السيارات المتجولة، مما يُعرِّض صحة المستهلك للخطر، ومنها الوقوف في مواقع معرضة لمصادر التلوث، وانخفاض مستوى النظافة للمركبة والعمالة.

ولاحظ المراقبون عدم سلامة أجهزة التبريد والمنتج الخام، ما أثَّر على الخواص الطبيعية للمثلجات، وظهر على بعضٍ منها علامات التلف؛ مما يعد مخالفة للوائح واشتراطات أنشطة الغذاء والصحة العامة.

وأشار البيان، إلى أنَّ الأمانة ستغطي كل المواقع بأنحاء المحافظة؛ للتأكُّد من التزام العربات المتنقلة وسيارات الآيس كريم بالاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية.