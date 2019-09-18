«صحة الرياض» تنفذ برنامجًا طموحًا لاعتماد مراكزها في «سباهي»

أكّدت مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للصحة العامة الدكتور أميرة الرصيص، اليوم الأربعاء، أنّ الإدارة تواصل برنامجًا طموحًا لاستكمال إخضاع مراكزها الصحية لاعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي».

وقالت الرصيص، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنّ صحة الرياض تعمل ضمن منظومة الصحة والتي قامت في إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، فقد أطلقت مؤخرًا مبادرة إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية، ضمن 40 مبادرةً تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية في المملكة، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع، ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة.

وأضافت أنَّ هذه المبادرة الجديدة تهدف إلى تقديم خدمات متطورة ومتميزة في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وصولًا إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم، في مراكز الرعاية الأولية، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين، والوصول إلى كافة المستفيدين؛ مما يؤدي إلى تخفيف العبء على المستشفيات وأقسام الطوارئ، وتعزيز الجوانب الوقائية، وجعل الخدمات الصحية أكثر قربًا من المستفيد، وتقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.

وأشارت الرصيص إلى المتابعة الحثيثة والدعم المستمر لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري لهذا المشروع؛ حيث سبق أن حصلت «صحة الرياض» على اعتماد ١١ مركزًا صحيًّا عام ٢٠١٨، يليها اعتماد ١٧ مركزًا في يناير ٢٠١٩ بعد عمل تحسين وتطوير لهذه المراكز الصحية.

وكانت الرصيص قد أجرت زيارةً لمركزي صحي شقراء الأول والثاني، وتابعت تهيئة مراكز المرحلة الرابعة للاعتماد من قبل المجلس السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، والتأكد من استعدادات المراكز للاعتماد والوقوف على أداء جميع برامج ومبادرات الصحة العامة الصحية والوقائية وبرنامج «نرتقي» والصحة الإلكترونية، وكذلك تصحيح ملاحظات المستفيدين من خدمات هذه المراكز، وأيضًا الدعم لمراكز المحافظة لتطبيق البرامج الصحية، والمبادرات والحرص على تفعيل الخدمات مثل الملف الإلكتروني، وخدمة «موعد»، كما تمّت مناقشة الخدمات الطبية المقدمة لسجن شقراء .