«اتفاق» بين جامعة الملك سعود ومرور الرياض لمواجهة «التكدس» بالمدينة الجامعية

توصّلت جامعة الملك سعود، وإدارة مرور الرياض، إلى اتفاقٍ بشأن حل أزمة التكدُّس المروري داخل المدينة الجامعية والشوارع والطرق المحيطة.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الجامعة للمشروعات الدكتور عبدالله بن محمد الصقير، في مكتبه بمقر الوكالة، مع مساعد مدير شعبة السلامة بمرور منطقة الرياض العقيد سليم الرشيدي، ومدير شعبة السير العقيد أحمد التويجري، وقائد شمال الرياض شعبة السير بمرور الرياض الرائد نايف بن حمود العتيبي.

وقال بيانٌ صادرٌ عن الجامعة، اطلعت عليه «عاجل»، إنّه تمّت مناقشة العديد من الموضوعات بشأن تأثر الحركة المرورية داخل المدينة الجامعية والشوارع والطرق المحيطة نتيجة الكثافة العالية للمركبات، وما يتطلبه ذلك التنسيق مع إدارة مرور الرياض للخروج بأفضل الحلول للحد من مشكلة الازدحام المروري.

وأضاف البيان أنّه تمّ الاتفاق على زيادة الوقت المخصص للخروج للإشارة الواقعة على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول (بوابة رقم 6)، وكذلك الإشارة الواقعة على شارع الأمير عبدالعزيز بن ثنيان (بوابة رقم 5).

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وأشار إلى أنّه تمّ الاتفاق كذلك على قيام الجامعة بتنفيذ مسار خدمة إضافي للخروج من بوابة رقم (6)على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول باتجاه الجنوب دون الالتقاء مع عابري الطريق الرئيسي.

كما جرى مناقشة النظر في إمكانية استفادة الجامعة من أنظمة المرور الإلكترونية من أجهزة نظام «باشر» لرصد المخالفات المرورية؛ للحد من المخالفات المرورية داخل ميادين المدينة الجامعية.

حضر اللقاء، مساعد وكيل الجامعة للمشروعات الدكتور عبدالله بن حمد السبهان، ومدير عام الإدارة العامة للمشروعات المهندس حسن بن محمد الجمل، ومدير عام الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي موسى بن عبدالله قحل.