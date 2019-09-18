الأرصاد: ارتفاع درجة الرطوبة في مكة إلى 50%

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، ارتفاع درجة الرطوبة في مكة المكرمة إلى 50%.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن منطقة مكة المكرمة تصل درجة الحرارة العظمي فيها 2 درجة والصغرى 30 درجة، تزامنًا مع وصول درجة الرطوبة إلى 50% مع تكون سحب رعدية شمالًا، بينما سجلت درجة الحرارة العظمي في المدنية المنورة 43 درجة والصغرى 31 درجة، وسجلت درجة الرطوبة 25%، فيما سادت أجواء غائمة جزئيًّا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، توقّعت فيه تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، والباحة» تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر، وكذلك على منطقتي الشرقية ونجران، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.