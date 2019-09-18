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المملكة تدين تفجيري كابول الإرهابيَّيْن وتؤكد وقوفها ضد جميع أشكال العنف

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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي وقع في إقليم باروان، واستهدف تجمعًا انتخابيًّا للرئيس الأفغاني أشرف غني، والتفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من قاعدة للجيش في العاصمة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقدَّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدد المصدر التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

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