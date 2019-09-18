بومبيو يصل جدة اليوم.. ويناقش مع ولي العهد الهجمات على معملي «أرامكو»

يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، مدينة جدة؛ لمناقشة الهجمات الإرهابية الأخيرة على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو في بقيق وخريص.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها، إن بومبيو غادر الولايات المتحدة، الثلاثاء 17 سبتمبر، في زيارة تستمر حتى غدٍ الخميس، إلى جدة وأبوظبي.

وأشار بيان الخارجية الأمريكية، إلى أن بومبيو سيناقش مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو، وتنسيق المساعي لمواجهة العدوان الإيراني في المنطقة.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن بومبيو سيتوجَّه بعد جدة إلى أبوظبي؛ لمقابلة ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، ومناقشة القضايا الإقليمية والملفات الثنائية.

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وكان بومبيو قال السبت الماضي، إن إيران شنت هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية، مُحملًا طهران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية.

وأشار بومبيو، إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية؛ لكن في الوقت ذاته أوضح عدم وجود دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن، مضيفًا أن روحاني وظريف يتظاهران باللجوء للدبلوماسية.

وطالب وزير الخارجية دول العالم بضرورة إدانة هجوم إيران على إمدادات النفط العالمية، مؤكدًا أن بلاده ستعمل مع شركائها على حماية إمدادات الطاقة العالمية.

