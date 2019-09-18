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بوتين يؤكد لولي العهد ضرورة إجراء تحقيق دقيق وموضوعي في هجمات أرامكو

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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا مع صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال الكرملين، في بيان صادر عنها اليوم، إن الاتصال الهاتفي تطرق إلى المستجدات السياسية والأمنية بعد الهجوم الأخير على المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو في المملكة العربية .

وعبَّر بوتين لسمو ولي العهد عن قلقه إزاء الهجمات على مَعْمَلَي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيق دقيق وموضوعي في هجمات أرامكو.

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