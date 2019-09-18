فرص استثمارية بمواقف حجز سيارات مكة

كشفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً بإدارة تنمية الاستثمارات البلدية عن طرح فرص استثمارية بمكة المكرمة «تجارية – خدمية»، وذلك لاستثمار وتطوير مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع - الزايدي - المرحلة الأولى والثانية، واستثمار وتطوير مواقف حجز السيارات بطريق مكة المدينة السريع - النورية. ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالدخول للمنافسة الاطلاع على كراسةِ الشروط والمواصفات أو من خلال تحميل تطبيق بوابة الاستثمار البلدي «فرص»، لافتة الانتباه إلى أن آخر موعد لقبول العطاءات وفتح المظاريف هو 1441/4/27هـ..



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