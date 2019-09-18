السعودية اليوم / بدء أعمال المؤتمر الأول حول ثقافة السلم في إفريقيا بأنغولا



لواندا 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

بدأت اليوم بالعاصمة الأنغولية لواندا أعمال المؤتمر الأول حول ثقافة السلم في إفريقيا الذي يستمر خمسة أيام.

ويبحث المؤتمر الذي ينعقد في إطار الشراكة بين أنغولا والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" سبل دعم وتيسير نشر الأعمال الثقافية وإتاحة فرص الوصول إليها، إضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات في مجال ثقافة السلم في المنطقة.

كما يناقش المشاركون في المؤتمر مجموعة من المحاور المتعلقة بالمبادرات والأفكار حول مشاريع تساهم في دعم السلم في علاقته بالثقافة والتنمية المستدامة في المنطقة خاصة في مستوى الشباب والنساء.

ويشارك بالمؤتمر إلى جانب الرئيس الأنغولي جوزيه إدواردو رئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كايتا.

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22:06ت م

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