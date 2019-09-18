شكرا لقرائتكم خبر عن أحد رفيدة: إزالة تعديات على 22 ألف متر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) أزالت بلدية محافظة أحد رفيدة بالتعاون مع لجنة التعديات والجهات الأمنية، تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 22 ألف متر مربع. أزالت بلدية محافظة أحد رفيدة بالتعاون مع لجنة التعديات والجهات الأمنية، تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 22 ألف متر مربع. وتمثلت التعديات في إنشاء مبانٍ وخزانات وأسوار من الحجر، وغرف غير نظامية بدون تراخيص بناء أو مستمسكات شرعية.



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