شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) وصل وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى جدة اليوم . وصل وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى جدة اليوم . وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية ومندوب عن المراسم الملكية.



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