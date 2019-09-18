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أحد والفتح في نهائي سوبر السلة بالمدينة

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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تستضيف صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة المنورة بعد غد، مباراة سوبر كرة السلة على كأس الهيئة العامة للرياضة بين فريقي أحد والفتح، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد وأعضاء مجلس الإدارة.

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وينتظر أن يظهر اللقاء بصورة قوية ومتكافئة لتقارب المستوى الفني للفريقين.

وأكمل اتحاد السلة جميع الاستعدادات للقاء مع مكتب هيئة بالمدينة لإقامة النهائي، إلى جانب رصده مكافأة مالية للفائز إضافة إلى كأس البطولة والميداليات الذهبية.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالإله الشعيل، أن اللقاء يمثل السوبر الثاني الذي ينظمه اتحاد السلة بين بطل الدوري والكأس.


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