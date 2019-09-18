السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض
تستضيف صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة المنورة بعد غد، مباراة سوبر كرة السلة على كأس الهيئة العامة للرياضة بين فريقي أحد والفتح، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد وأعضاء مجلس الإدارة.
وينتظر أن يظهر اللقاء بصورة قوية ومتكافئة لتقارب المستوى الفني للفريقين.
وأكمل اتحاد السلة جميع الاستعدادات للقاء مع مكتب هيئة الرياضة بالمدينة لإقامة النهائي، إلى جانب رصده مكافأة مالية للفائز إضافة إلى كأس البطولة والميداليات الذهبية.
وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالإله الشعيل، أن اللقاء يمثل السوبر الثاني الذي ينظمه اتحاد السلة بين بطل الدوري والكأس.
كانت هذه تفاصيل خبر أحد والفتح في نهائي سوبر السلة بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.