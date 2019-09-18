18 مدربا في دورة الرخصة الآسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلق بمقر نادي القادسية بالخبر المستوى الثاني من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية لحراس المرمى بمشاركة 18 مدربا وبتنظيم من اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم وتستمر حتى الاثنين المقبل.

وشهدت الدورة التي يقدمها المحاضر جاسم الحربي، في يومها الأول تطبيقات عملية ونظرية، بدأت بتمارين صباحية، ثم محاضرة نظرية تقديمية عن الدورة.

يذكر أن الدورة تأتي ضمن الحزمة الأولى للدورات التدريبية للمدربين الوطنيين بهدف تأهيلهم من الناحيتين العملية والعلمية.