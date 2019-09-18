رونالدينيو وتشافي وفيدرر: ميسي الأفضل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ زيوريخ

وصف نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو اللاعب الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني بأنه «أعظم لاعب في التاريخ».

وقال رونالدينيو، الذي زامل ميسي في برشلونة قبل سنوات «ميسي هو اللاعب الأعظم في التاريخ بلا شك. ما من شخص حقق ما حققه ميسي. عندما يعتزل ميسي، لن يكون هناك من يستحق ارتداء قميصه رقم 10».

ويتنافس ميسي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي على جائزة «الأفضل» لأحسن لاعب كرة قدم في العالم باستفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لعام 2019.