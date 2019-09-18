الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة برقم الاقامة عبر رابط بوابة أبشر

من المعروف أن المملكة العربية السعودية هي وجهة لكثير من الأفراد الراغبين في العمل وتحسين الدخل المادي، وحرصا من المملكة علي توفير الوقت والجهد علي أبنائها المقيمين بها ومن الجنسيات الأخري، فأنها تسعي لتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم إلكترونيا عن طريق مواقع الوزارات المختلفة في السعودية.

الاستعلام عن انتهاء الاقامة

ومن تلك الخدمات العديدة هي خدمة الاستعلام عن انتهاء الإقامة، وذلك عن طريق خدمة أبشر علي موقع وزارة الداخلية السعودية، ومن الضروري معرفة تجديد موعد الإقامة حيث أن المملكة العربية السعودية تقوم بترحيل أي وافد انتهت مدة أقامته نتيجة لمخالفته للقوانين .

رابط الاستعلام عن انتهاء الاقامة

للاستعلام عن انتهاء الإقامة يمكن ذلك عن طريق الخطوات التالية:-

أولا عليك الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

ثانيا قم باختيار “أبشر”.

ثالثا من الصفحة الرئيسية، قم بالبحث من قائمة الجوازات عن”الاستعلام عن صلاحية الاقامه”.

رابعا من الصفحة الجديدة، قم باختيار”الأفراد” الملونة باللون الأخضر.

خامسا سوف تظهر لك شاشة أخري وبها عدد من الخانات القائمة ثم قم بتسجيل رقم الإقامة، ثم تسجيل الرمز المرئي ثم موافق.