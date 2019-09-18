السعودية اليوم / السنغال توقع مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والوكالة الفرنسية للتنمية ثلاث اتفاقيات بقيمة 300 مليون دولار



داكار 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

وقّعت الحكومة السنغالية ثلاث اتفاقيات تمويل مع كل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "فيدا" والوكالة الفرنسية للتنمية "أي إف دي" وإسبانيا بقيمة 300 مليون دولار.

وتقضي الاتفاقية الأولى الموقعة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تمويل مشروع دعم إدماج الشباب في المجال الزراعي بقيمة 3ر50 مليون دولار، الذي يستهدف أكثر من 150 ألف شاب بهدف دفعهم إلى الاستثمار وخلق فرص التشغيل في مجال تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.

كما تنصّ الاتفاقية الثانية التي تبلغ قيمتها 5ر117 مليون دولار في شكل قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية، لإنشاء مصنع شمال غرب البلاد من أجل الترفيع في كمية المياه الصالحة للشراب في العاصمة داكار ومدن أخرى.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة الممنوحة من إسبانيا المتمثلة بسفارتها في السنغال وقيمتها 141 مليون دولار بإنشاء هيكل لمشروع تعاون مشترك حول التنمية في البلاد يمتد للفترة 2019 - 2023م.

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21:17ت م

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