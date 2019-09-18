السعودية اليوم / "تعزيز الدور الرقابي والفني لمأموري ضبط المدخلات والمنتجات العضوية".. ورشة عمل بزراعة الشرقية



الدمام 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت إدارة الإنتاج العضوي التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية اليوم ورشة عمل بعنوان "تعزيز الدور الرقابي والفني لمأموري ضبط المدخلات والمنتجات العضوية"، التي استمرت لمدة يومين وذلك في فندق الشيراتون بالدمام .

وتهدف ورشة العمل التي تضمنت جانبًا نظريا وزيارة ميدانية لإحدى المزارع العضوية في المنطقة، إلى تدريب مأموري الضبط وتأهيلهم لآداء المهام الرقابية والإرشادية على وحدات الإنتاج العضوي وفقاً لنظام الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية وخطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية.

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20:56ت م

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