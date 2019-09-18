السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يقلّد الرائد العتيبي رتبته الجديدة



الدمام 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة مؤخراً الرائد سلطان بن منصور العتيبي من منسوبي قوات الأمن الخاصة رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبته الجديدة .

وبارك سمو نائب أمير المنطقة الشرقية للعتيبي هذه الترقية، مؤكداً أنّ خدمة الدين والوطن، شرف ووسام على صدر كل من ينال ثقة القيادة الرشيدة، مبيناً أنّ هذه أمانة على الجميع القيام بما يجب تجاهها، متمنياً للعتيبي التوفيق.

من جهته عبر الرائد سلطان العتيبي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته الكريمة التي هي حافز له ولزملائه للقيام بواجبهم على أتم وجه، سائلا الله التوفيق والإعانة لآداء مهام عمله، وأن يكون عند ثقة وتطلع القيادة الرشيدة أعزها الله .

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20:50ت م

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