السعودية اليوم / الأحوال المدنية توقع اتفاقية استلام وتوصيل وثائقها مع البريد السعودي



الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

وقعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي، تتضمن استلام وتوصيل عدد من وثائق الأحوال المدنية للمستفيدين في أماكن تواجدهم.

وقع الاتفاقية كلٌ من معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبا نمي، ووكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.

وحضر مراسم التوقيع من مؤسسة البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، ومن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الوكيل المساعد لتقنية المعلومات والتحول الرقمي العقيد عثمان الزهراني، وعدد من المسؤولين من الجهتين.

وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز استفادة الأحوال المدنية من الخدمات المميزة التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي المتمثلة في استلام وتوصيل الوثائق، للمستفيدين عبر العنوان الوطني.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود " أن الاتفاقية، هي استكمال للتحول الرقمي الذي تشهده الأحوال المدنية في ظل دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله-، المتمثلة في السعي الدائم لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتسهيل كافة الإجراءات عليهم".

وعبر اللواء الجلعود عن اعتزاز الأحوال المدنية بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي إحدى المؤسسات الوطنية المميزة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية بمثابة خطوة متقدمة في رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين ، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا بإذن الله عن الوثائق التي سيقوم البريد السعودي بإيصالها حسب الاتفاقية الموقعة".

وقدم اللواء الجلعود شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية على متابعته وإشرافه المستمر لتمكين قطاعات وزارة الداخلية ومنها الأحوال المدنية نحو التحول الرقمي للخدمات المقدمة، ولمعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي، والعاملين على تفعيل هذه الاتفاقية، متمنيًا من الله العلي القدير أن تحقق الاتفاقية الأهداف المرجوة منها.

بدوره، أعرب معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي عن أهمية الاتفاقية، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستقوم بمقتضاها باستلام وتوصيل عدد من وثائق الأحوال المدنية للمستفيدين في أماكن تواجدهم، مستفيدة من العنوان الوطني الذي طورته المؤسسة ويسهل عن طريقه الاستدلال على العناوين في أنحاء المملكة كافة، ويسرع من توصيل الوثائق بأمان تام.

وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام مؤسسة البريد السعودي بتطوير وتوسيع خدماتها مع الجهات الحكومية التي تولي المؤسسة ثقة كبيرة في ظل تمتعها بخبرات واسعة وما تملكه من إمكانات ومكاتب تنتشر في ربوع المملكة، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف تلك الجهات ويمكنها من تقديم الخدمات التي ينتظرونها على أكمل وجه.

وأشار معاليه إلى أن مؤسسة البريد السعودي ستمضي في تقديم المزيد من الخدمات تماشيًا مع إستراتيجيتها الرئيسة وطموحها لبناء مشغل وطني متمكن في الخدمات البريدية واللوجستية ورفع حصتها من السوق

// انتهى //

19:40ت م

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الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسوقعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي، تتضمن استلام وتوصيل عدد من وثائق الأحوال المدنية للمستفيدين في أماكن تواجدهم.وقع الاتفاقية كلٌ من معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبا نمي، ووكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود.وحضر مراسم التوقيع من مؤسسة البريد السعودي نائب الرئيس للمبيعات الحكومية والتجارية المهندس ريان الشريف، ومن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الوكيل المساعد لتقنية المعلومات والتحول الرقمي العقيد عثمان الزهراني، وعدد من المسؤولين من الجهتين.وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز استفادة الأحوال المدنية من الخدمات المميزة التي تقدمها مؤسسة البريد السعودي المتمثلة في استلام وتوصيل الوثائق، للمستفيدين عبر العنوان الوطني.من جانبه أوضح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الجلعود " أن الاتفاقية، هي استكمال للتحول الرقمي الذي تشهده الأحوال المدنية في ظل دعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله-، المتمثلة في السعي الدائم لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وتسهيل كافة الإجراءات عليهم".وعبر اللواء الجلعود عن اعتزاز الأحوال المدنية بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي إحدى المؤسسات الوطنية المميزة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية بمثابة خطوة متقدمة في رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين ، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا بإذن الله عن الوثائق التي سيقوم البريد السعودي بإيصالها حسب الاتفاقية الموقعة".وقدم اللواء الجلعود شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية على متابعته وإشرافه المستمر لتمكين قطاعات وزارة الداخلية ومنها الأحوال المدنية نحو التحول الرقمي للخدمات المقدمة، ولمعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي، والعاملين على تفعيل هذه الاتفاقية، متمنيًا من الله العلي القدير أن تحقق الاتفاقية الأهداف المرجوة منها.بدوره، أعرب معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي عن أهمية الاتفاقية، مشيرًا إلى أن المؤسسة ستقوم بمقتضاها باستلام وتوصيل عدد من وثائق الأحوال المدنية للمستفيدين في أماكن تواجدهم، مستفيدة من العنوان الوطني الذي طورته المؤسسة ويسهل عن طريقه الاستدلال على العناوين في أنحاء المملكة كافة، ويسرع من توصيل الوثائق بأمان تام.وأوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام مؤسسة البريد السعودي بتطوير وتوسيع خدماتها مع الجهات الحكومية التي تولي المؤسسة ثقة كبيرة في ظل تمتعها بخبرات واسعة وما تملكه من إمكانات ومكاتب تنتشر في ربوع المملكة، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف تلك الجهات ويمكنها من تقديم الخدمات التي ينتظرونها على أكمل وجه.وأشار معاليه إلى أن مؤسسة البريد السعودي ستمضي في تقديم المزيد من الخدمات تماشيًا مع إستراتيجيتها الرئيسة وطموحها لبناء مشغل وطني متمكن في الخدمات البريدية واللوجستية ورفع حصتها من السوق السعودية مستفيدة مما تلقاه من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة - حفظها الله-.// انتهى //19:40ت م0258

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