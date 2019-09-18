- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رئيس أكبر بنك في ألمانيا يقترض من سائقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رئيس أكبر بنك في ألمانيا يقترض من سائقه
متابعات الخليج 365 - متابعة
وجد الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا نفسه في موقف صعب اضطره إلى الاقتراض من سائقه الخاص!
واعترف الرئيس التنفيذي لمجموعة “دويتشه بنك”، كريستيان سيفينج، بأنه اقترض لفترة قصيرة مبلغًا ماليًّا من سائقه بعد اكتشافه أنه لا يملك السيولة الكافية لقضاء بعض الأمور العاجلة.
وأثناء مشاركته في إحدى الفعاليات في مدينة دوسلدورف الألمانية، سُئل رئيس أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا عن المبلغ المالي الذي كان في جيبه في تلك اللحظة، ولذلك اضطر إلى الاقتراض من سائقه لعدم حمله أي أوراق مالية.
وقال سيفينج، الذي يُعد أحد أكبر الرؤساء التنفيذيين في العالم: “لقد كان دَينًا قصير الأجل للغاية. لحسن الحظ كنت أمتلك المال لسداده”.
وفي مؤتمر صحفي نظمته جريدة “راينشه بوست” الألمانية، ألقى كريستيان سيفينج الضوء على أوضاعه المالية الخاصة، مشيرًا إلى أن أفراد أسرته تقوم بحوالي 95 في المائة من تعاملاتها المالية والتجارية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، في حين أنه ما زال يتعامل بالوسائل التقليدية وما زال يتعامل بشكل أساسي مع الفروع الحقيقية للبنوك.
جدير بالذكر أن التعاملات المالية في ألمانيا، صاحبة رابع أقوى اقتصاد في العالم، ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على الأوراق المالية كوسيلة للدفع. كما أن الكثير من المتاجر الصغيرة والمقاهي لا تقبل بطاقات الائتمان.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أكبر بنك في ألمانيا يقترض من سائقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.