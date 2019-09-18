فلكية جدة تزف بشرى سارة بشأن طقس المملكة

2019-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المتوقع أن يحدث الاعتدال الخريفي هذه السنة 2019 يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر عند الساعة 10:50 صباحًا بتوقيت السعودية (07:50 صباحًا بتوقيت جرينتش)، في السعودية والوطن العربي، وهو أول أيام فصل الخريف فلكيًّا في كامل النصف الشمالي للكرة الأرضية.

وقال المهندس ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة: ”وفي ذلك الوقت ستكون الشمس واقعة مباشرة على خط استواء الأرض قادمة ظاهريًّا من شمال السماء متجهه نحو الجنوب”.

وأضاف: ”ويرجع السبب في حدوث الاعتدال لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا مائل بعيدًا عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال”.

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واستطرد: ”في يوم الاعتدال تشرق الشمس من نقطة الشرق الأصلية وتغرب في نقطة الغرب الأصلية في كل أنحاء العالم، ويكون طول كل من الليل والنهار تقريبًا متساويًا بطول 12 ساعة، وهذا صحيح بصفة عامة، ولكن على وجه التحديد يكون النهار أطول بثماني دقائق إضافية من الليل في يوم الاعتدال في خطوط العرض المتوسطة؛ وذلك يرجع لعدة أسباب”.

وتابع: ”فالشمس قرص دائري وليست نقطة مثل النجوم، ومعظم التقاويم تحدد شروق الشمس بالتلامس الأول لأعلى الشمس مع الأفق الشرقي، ويحدد غروب الشمس بالتلامس الأخير لقرص الشمس مع الأفق الغربي، وهذا في حد ذاته يعطي دقيقتين إلى ثلاث دقائق من ضوء النهار في خطوط العرض المتوسطة”.

واستكمل: ”إضافة لظاهرة الانكسار الجوي، حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل العدسة أو المنشور، حيث يرفع الشمس بمقدار نصف درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت من الأفق، إضافة أن القطر الزاوي للشمس هو حوالي نصف درجة كذلك”.

جدير بالذكر أن فصل الخريف 2019 سوف يستمر شهرين و29 يوم و1 ساعة و10 دقائق حتى موعد الانقلاب الشتوي في 22 ديسمبر المقبل.