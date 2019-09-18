شكرا لقرائتكم فيديو.. الزعاق يوضح طريقة حفظ أسماء الكواكب بالترتيب والفرق بينها وبين النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-18 فيديو.. الزعاق يوضح طريقة حفظ أسماء الكواكب بالترتيب والفرق بينها وبين النجوم متابعات الخليج 365 -الرياض أوضح عضو الاتحاد العربي للفلك الدكتور خالد الزعاق الفرق بين الكواكب والنجوم. Advertisements وفي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر حدد الزعاق طريقة سهلة لحفظ أسماء الكواكب بالترتيب.







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