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2019-09-18 غوتيريش يندد بقوة بالهجمات على منشآت أرامكو ويرسل فريق تحقيق دوليًا متابعات الخليج 365 -الرياض ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بقوة بالهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو. Advertisements وأعلن الأمين العام أن فريق التحقيق الدولي التابع للمنظمة في طريقة للمملكة للمشاركة في التحقيقات. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصل جدة اليوم لبحث الرد على الهجوم الإرهابي. وفي وقت سابق اليوم كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد تركي المالكي تورط إيران في الهجوم الذي تم من الشمال، باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز من طراز “يا علي” الإيرانية.







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