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بومبيو يصل جدة لبحث الرد على هجوم أرامكو

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2019-09-18

بومبيو يصل جدة لبحث الرد على هجوم أرامكو

متابعات الخليج 365 - جدة

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى جدة لبحث الرد على الهجوم الإرهابي الذي تعرض له معملا أرامكو في بقيق وخريص يوم السبت الماضي.

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وتسبب الهجوم في تعطيل إمدادات النفط الأمر الذي استدعى إدانة دولية واسعة للإرهاب الإيراني الحوثي المتورط في هذا الهجوم.

يأتي هذا فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن خبراء تحقيق دوليين في طريقهم إلى للمشاركة في التحقيق بهجوم أرامكو.




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