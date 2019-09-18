هذا ما يحدث في حساب المواطن بعد شطب السجل التجاري

2019-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن الإجراءات التي تلي شطب السجل التجاري من بيانات المستفيدين ومدى تأثير ذلك على الأهلية.

وقالت خدمة المستفيدين في حساب متابعات الخليج 365 ردًا على استفسار بهذا الشأن: في حال تم شطب السجل التجاري يمكنك التوجه إلى دراسة الأهلية لتقديم اعتراض على عدم الأهلية، وفي حال تم تجاوز مدة الاعتراض ٣ أشهر بإمكانك الضغط على ” إعادة تقديم الطلب ” ليتم دراسة أهليتك مرة أخرى.

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وحول موعد إعلان الأهلية للمستفيدين من الدفعة 23 قال حساب متابعات الخليج 365: سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ثم دراسة الأهلية.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.