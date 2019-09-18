الأرصاد: نشاط في الرياح المثيرة للأتربة على هذه المناطق بالمملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الخميس في المملكة 20/ 1/ 1441 الموافق 19 سبتمبر الجاري.

وقالت إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف.