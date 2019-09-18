شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي: مسيرات إيرانية الصنع نفذت «هجوم أرامكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

عرضت وزارة الدفاع اليوم (الأربعاء)، صوراً لبقايا الصواريخ التي استهدفت معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكدة أن مسيرات إيرانية الصنع من طراز «دلتا - ونج» شاركت في الهجوم.

وأشار متحدث الوزارة العقيد تركي المالكي إلى أن الطائرات المسيرة التي هاجمت أرامكو استخدمت نظام تموضع متقدم، فضلاً عن استخدام صواريخ كروز دقيقة.

Advertisements

وكشف المالكي أنه تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز في الهجوم على معملي أرامكو، وصواريخ كروز من طراز «يا علي» الذي تملكه إيران.

وشدد متحدث وزارة الدفاع على أن هجوم أرامكو لا يمكن أن يكون انطلق من اليمن، كون المعمل المستهدف خارج نطاق الطائرات المسيرة من مناطق مليشيات الحوثي.

وأضاف: «كل المكونات التي تمت استعادتها وتحليلها من موقع الهجمات تشير لإيران، وهناك 3 صواريخ لم تُصب أهدافها».