شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي: مسيرات إيرانية الصنع نفذت «هجوم أرامكو» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
عرضت وزارة الدفاع اليوم (الأربعاء)، صوراً لبقايا الصواريخ التي استهدفت معملي أرامكو في بقيق وخريص، مؤكدة أن مسيرات إيرانية الصنع من طراز «دلتا - ونج» شاركت في الهجوم.
وأشار متحدث الوزارة العقيد تركي المالكي إلى أن الطائرات المسيرة التي هاجمت أرامكو استخدمت نظام تموضع متقدم، فضلاً عن استخدام صواريخ كروز دقيقة.
وكشف المالكي أنه تم استخدام 25 طائرة مسيرة وصاروخ كروز في الهجوم على معملي أرامكو، وصواريخ كروز من طراز «يا علي» الذي تملكه إيران.
وشدد متحدث وزارة الدفاع على أن هجوم أرامكو لا يمكن أن يكون انطلق من اليمن، كون المعمل المستهدف خارج نطاق الطائرات المسيرة من مناطق مليشيات الحوثي.
وأضاف: «كل المكونات التي تمت استعادتها وتحليلها من موقع الهجمات تشير لإيران، وهناك 3 صواريخ لم تُصب أهدافها».
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