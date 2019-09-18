شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: إدارة ترمب واجهت العدوان الإيراني بشكل غير مسبوق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واجهت عدوان النظام الإيراني والمنظمات الإرهابية بطريقة لم يسبق لها مثيل.
وأضاف عبر «تويتر» اليوم (الأربعاء): «نحن في المملكة العربية السعودية نشكر الرئيس ترمب على موقفه، وسنواصل الوقوف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد قوى الشر والعدوان».
وعبَّر الأمير خالد بن سلمان عن تقدير المملكة العربية السعودية لموقف الولايات المتحدة في الدفاع عن حلفائها ضد أعمال العدوان غير المبررة.
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