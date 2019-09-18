الشرطة المصرية تقتل 9 إرهابيين في القاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس مقتل تسعة إرهابيين في مدينتي العبور و15 مايو التابعتين للقاهرة، بينهم قيادي في حركة «لواء الثورة»، المتورط في اغتيال العميد عادل رجائي.

وقالت الوزارة، إن تسعة عناصر إرهابية لقوا حتفهم عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو، من بينهم قيادي حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم محمود قاسم، واسمه الحركي خلف الدهشوري، والمتورط في حادثي اغتيال عميد القوات المسلحة عادل رجائى بمدينة العبور، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.

وأضاف البيان أنه عثر بحوزة الإرهابيين على ست بنادق آلية، وخرطوشين، وكمية من مادتي RSALT والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية، وعبوة متفجرة.