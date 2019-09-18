ترمب يأمر بتشديد العقوبات على إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر وزير المالية ستيفن منوشين بتشديد العقوبات على إيران «بشكل جوهري».

وكتب عبر «تويتر»: لقد أوعزت للتو لوزير الخزانة بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس، وذلك بعد الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية في السعودية السبت الماضي، والذي تتهم واشنطن إيران بالوقوف وراءه.

وفيما أعلن ترمب تعيين روبرت أوبراين مستشارا للأمن القومي خلفا لجون بولتون المستقيل، ذكرت تقارير أن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو سوف يتوجه لأمريكا الشهر المقبل، حيث يلتقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الثاني من أكتوبر المقبل.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترمب ونظيره الفنلندي سوف يناقشان سبل تعزيز التعاون بين الدولتين.