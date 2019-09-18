اختتام أعمال التدريب لاحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشاركة مختصين من داخل المملكة وخارجها، اختتمت هيئة حقوق الإنسان بالرياض أمس عملا تدريبيا متخصصا بعنوان «احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب»، بحضور نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز الخيال.

واستهدف التدريب تعزيز المعرفة بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الأممية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تمت المصادقة عليها في إطار الأمم المتحدة.

واستعرضت الجلسات الإطار القانوني الدولي لاحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وتعريف الجرائم الإرهابية والتنظيمات المرتبطة بها، والأساليب المختلفة لمواجهة العمليات الإرهابية وقيود استخدام القوة أثناء التصدي لها.