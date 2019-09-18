السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات «الدرعية - الخرج - الدلم» في تمام الواحدة ظهر اليوم. وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي في بيان أمس أن هذه التجربة مجدولة مسبقا وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها، شاكرا للجميع تعاونهم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صافرات إنذار تجريبية بالرياض والدرعية والخرج والدلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.