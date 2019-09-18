7 أشهر لإنجاز ممشى البحيرة بعزيزية الخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بدأت بلدية محافظة الخبر تنفيذ مشروع ممشى حي البحيرة بالعزيزية، وذلك لتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر، التي تستهدف من ضمن محاورها توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاته، فيما يتوقع الانتهاء من المشروع في غضون 7 أشهر.
وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي أن الانتهاء من المشروع في غضون الأشهر المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية البلدية لتطوير الخدمات وتوفير وسائل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين، مؤكدا أن بلدية الخبر حريصة على إقامة المماشي الرياضية في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانة الخبر كمدينة حديثة متكاملة الخدمات في إطار استراتيجية تطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان. وأشار إلى أن الخبر تضم حاليا 12 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والمواقع الحيوية، إضافة إلى المماشي المنتشرة في كل الحدائق العامة والمتنزهات.
مشروع الممشى:
- يمتد بطول 1800م عرض 12م
- يتكون من مسار للمشي بمحاذاة البحر بعرض 3 أمتار
- مسار خاص لذوي الإعاقة الحسية «كفيفي البصر»
- مسطحات خضراء بعرض 5 أمتار
- «إنترلوك» بمحاذاة الشارع العام بعرض 3 أمتار
- منطقة بلازا تضم جلسات ومظلات
- أعمال التشجير على امتداد الممشى
- كراسي وأعمدة إنارة جمالية على امتداد الممشى
- صمم بشكل يتلاءم مع رغبات الجميع للتشجيع على ممارسة الرياضة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.