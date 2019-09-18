7 أشهر لإنجاز ممشى البحيرة بعزيزية الخبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بدأت بلدية محافظة الخبر تنفيذ مشروع ممشى حي البحيرة بالعزيزية، وذلك لتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر، التي تستهدف من ضمن محاورها توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاته، فيما يتوقع الانتهاء من المشروع في غضون 7 أشهر.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي أن الانتهاء من المشروع في غضون الأشهر المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية البلدية لتطوير الخدمات وتوفير وسائل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين، مؤكدا أن بلدية الخبر حريصة على إقامة المماشي الرياضية في عدد من المواقع لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده الخبر، وتوفير الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانة الخبر كمدينة حديثة متكاملة الخدمات في إطار استراتيجية تطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان. وأشار إلى أن الخبر تضم حاليا 12 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والمواقع الحيوية، إضافة إلى المماشي المنتشرة في كل الحدائق العامة والمتنزهات.

مشروع الممشى: