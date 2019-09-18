تركيب 115 حاوية نفايات مخفية في شوارع الأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

تنفذ أمانة الأحساء حاليا أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تركيب حاويات النفايات «الهيدروليكية المخفية»، وذلك في الطرقات الرئيسة، حيث سيجري في هذه المرحلة تركيب 30 حاوية.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن ذلك يأتي ضمن مشاريع مبادرات التحول الوطني 2020 وانطلاقا من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث وتحسين المشهد الحضري.

وأشار إلى أن الأمانة تعتزم إطلاق أعمال المرحلة الرابعة التي تتضمن تركيب 40 حاوية، مبينا أنه جرى إطلاق المرحلة التجريبية للمشروع في عام 2015 بتركيب 15 حاوية بهدف دراسة مؤشرات نجاح المبادرة، وصولا إلى تطبيق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية لأعمال النظافة. ولفت إلى أنه وبعد التأكد من جدواها وإمكانية صيانة الحاويات وتخصيص جدولة تنفيذية يومية لإفراغ النفايات منها، جرى إنجاز المرحلة الثانية بتركيب 30 حاوية ليصبح مجموعها 115 حاوية هيدروليكية.