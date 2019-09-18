عضوات تدريس لرئاسة الأقسام الأكاديمية بجامعة الملك سعود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت جامعة الملك سعود عن رغبتها في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين من الجنسين وتمكين المرأة في المشاركة برئاسة الأقسام الأكاديمية من عضوات هيئة التدريس في الجامعة.

وأكدت الجامعة في بيان لها، تفعيل دور الترشيح لرئاسة الأقسام الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس من الجنسين بالقسم مع عدم الإخلال بمعايير المنافسة من الكفاءة والجدارة والقدرة العلمية والإدارية على رئاسة القسم ويكون التعيين بالتناوب بين أعضاء هيئة التدريس.

ويأتي هذا التوجه امتدادا في اختيار عمداء الكليات والمعاهد من الجنسين من خلال فتح باب القبول للترشيح للمنصب عن طريق التجديد أو التعويض عنه عن طريق مشاركة وكلاء ورؤساء الأقسام في تقييم أداء عميد أو عميدة كليتهم بتعبئة النموذج الخاص لذلك.