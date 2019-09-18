الطائف مدينة صحية بتحقيق معايير المبادرات المدرسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وقف فريق منظمة الصحة العالمية أمس على معايير برنامج مدينة الطائف الصحية بتعليم الطائف، وذلك بمقر مركز الطائف العلمي، بقيادة الدكتورة سمر محمود ممثلة منظمة الصحة العالمية، والمشرف على برنامج المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي، وبحضور المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي ومساعده للشؤون المدرسية محمد النفيعي.

واستعرض مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم الطائف الشواهد في هذا الجانب، وتنفيذ جميع المبادرات الخاصة بالصحة المدرسية في جميع المدارس الواقعة في نطاق تنفيذ البرنامج، والإحصائيات المتعلقة بالتحاق جميع الأطفال في سن الدراسة وانتظامهم، بالإضافة إلى أن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مندمجون الآن في المدارس العادية، لتحسين المهارات الخاصة بهم والاندماج مع بيئة التعليم العادية، كما تم إبراز اجتماعات مديري المدارس الدورية مع اللجان المحلية للتنمية المجتمعية، ومع الآباء، وغيرهم من أصحاب الشأن من أجل تقييم جودة التعليم، والبيئة المدرسية، والوضع الصحي للأطفال.

وأكد مدير تعليم الطائف أن التعليم بالمحافظة هو جزء من منظومة النجاح التي يسعون من خلالها لأن تكون الطائف مدينة صحية، وما تحقق من المعايير الموجودة ما هو إلا تضافر الطاقات في الميدان التربوي والعمل عليها في كل عام دراسي.