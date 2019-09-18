53 مليارا مدفوعات لمستفيدي حساب المواطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ إجمالي المدفوعات من برنامج حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى دفعة سبتمبر الحالي 53 مليار ريال، منها أكثر من 381 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن أرباب الأسر المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ عددهم أكثر من 2.2 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 ملايين تابع لأرباب الأسر من إجمالي المستفيدين، بينما تجاوز عدد المستقلين المستفيدين من الدفعة أكثر من 1.5 مليون مستفيد مشكلين 40%، لترتفع نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين بما يقارب 0.4% عن الدفعة السابقة ويصبح بذلك عددهم أكثر من 3.79 ملايين مستفيد.

وذكر أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93%، أما ربات الأسر فبلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزا عددهن 786 ألف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة سبتمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 725 ألف مستفيد، مشيرا إلى أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

مستفيدو حساب المواطن في سبتمبر

أرباب الأسر

2.2 مليون مستفيد

التابعون

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8.7 ملايين تابع لأرباب الأسر

المستقلون

1.5 مليون مستفيد

نسبة أرباب الأسر

93%

نسبة ربات الأسر

7%

نسبة المستقلين 48%

نسبة المستقلات 52%