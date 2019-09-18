البحري تتفق مع العالمية للصناعات البحرية وهيونداي على بناء ناقلة نفط عملاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت شركة البحري اتفاقية شراء ناقلة VPA مع الشركة العالمية للصناعات البحرية IMI، بالإضافة إلى اتفاقية مقاول فرعي مع شريكها شركة هيونداي للصناعات الثقيلة HHI، لبناء ناقلة نفط خام عملاقة جديدة بحمولة تصل إلى 319 ألف طن ساكن، والتي من المتوقع أن يتم تسليمها في أكتوبر 2021.

كما تم توقيع عقود أخرى لضمان متابعة كل الأطراف لسلسلة من الصفقات التجارية طويلة الأجل، سواء بشكل فردي أو مشترك على أساس العلاقات متعددة الأطراف.

الشركة العالمية للصناعات البحرية:

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مشروع مشترك بين كل من شركة أرامكو السعودية، وشركة البحري، وشركة لامبريل، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وهي أكبر منشأة بحرية متكاملة الخدمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يقع مقرها في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية بمنطقة رأس الخير

لها القدرة على بناء أربع منصات حفر بحرية، وأكثر من 43 سفينة تشمل ناقلات نفط خام عملاقة، وتقديم خدمات الصيانة لأكثر من 260 منتجا من سفن ومنصات حفر سنويا

للمنشأة دور محوري في دفع عجلة نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة

من المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج الرئيسة في نهاية 2020، على أن تصل المنشأة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة بحلول 2022