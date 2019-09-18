الكويت تدين في مجلس الأمن الاعتداء الجبان على معملي بقيق وخريص

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أدانت دولة الكويت بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف معملين تابعين لشركة «أرامكو» في بقيق وخريص السبت الماضي.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة له في جلسة لمجلس الأمن حول اليمن أمس الأول، إن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ونؤكد دعمنا الكامل للمملكة العربية السعودية، وللتدابير كافة التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأشار إلى أن مثل هذه الاعتداءات مدعاة حقيقية لتفعيل تدابير حظر الأسلحة الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جهة ثانية، التقى ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني في برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وعبرت ميركل في مؤتمر عن شجبها للاعتداءات على معملين تابعين لشركة «أرامكو»، فيما أكد العاهل الأردني على دعم الأردن للمملكة العربية السعودية بعد الاعتداء الأخير على معملين تابعين لشركة « أرامكو»، مؤكدا أن أمن السعودية واستقرارها يعد أولوية كبيرة بالنسبة للأردن.

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إلى ذلك، أدانت النيجر بشدة الهجمات التخريبية التي استهدفت بطائرات مسيرة منشآت نفطية في بقيق وخريص.

وقالت في بيان رسمي لوزارة الخارجية النيجرية «إن حكومة النيجر تدين بشدة هذه الأعمال التخريبية غير المقبولة وتؤكد دعمها الثابت للمملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ الأمن والاستقرار في العالم «.

كما أدانت جمهورية نيجيريا الاتحادية الهجوم الإرهابي على معملي شركة أرامكو.

ونددت بقوة بتلك الأعمال الإرهابية التي قد تسفر عن زعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدة تضامنها مع المملكة ووقوفها معها في حربها المستمرة ضد الإرهاب.

جاء ذلك في رسالة خطية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري، أعرب فيها أصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة والشعب النيجيري عن أسفه بشأن هذا الهجوم الإرهابي.

وتسلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي، من رئيس ديوان رئاسة الجمهورية النيجيرية اباكياري أمس الأول في القصر الرئاسي في العاصمة أبوجا.