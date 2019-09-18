وزارة الدفاع: الهجوم على أرامكو شمالي بدعم إيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة الدفاع أمس أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في بقيق وخريص السبت الماضي جاءت من الشمال، بدعم من إيران، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد ركن تركي المالكي أن الأدلة التي لدينا تؤكد أن الهجوم على أرامكو لم ينطلق من اليمن، وأنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم.

وأوضح العقيد المالكي، في مؤتمر صحفي بالرياض، أن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها، وأن العالم بأسره اكتشف تهديد إيران والحرس الثوري، وعليه العمل لوقف هذه التهديدات.

وأشار إلى التنسيق مع الولايات المتحدة، وقال «نعمل مع الولايات المتحدة لتبادل المعلومات الأمنية».

وأوضح أن لدى السعودية أدلة على أن الهجوم لم ينطلق من اليمن كما زعمت أذرع إيران، معتبرا أن هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا المجتمع الدولي وأمن الطاقة، حيث دعا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة.

كروز ودرونز

وأعلن أن طائرات مسيرات إيرانية الصنع (درونز) من طراز «دلتا-ونج» شاركت في الهجوم على أرامكو، حيث عرض مقطعا يظهر أن الطائرات المسيرة التي هاجمت معملي أرامكو كانت تحلق من الشمال للجنوب.

كما أكد المتحدث باسم الوزارة أنه تم استخدام صواريخ «كروز» دقيقة من طراز (يا علي) في الهجوم على معملي أرامكو، وأن الطائرات المسيرة التي هاجمت المنشأتين استخدمت نظام تموضع متقدما، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في فبراير الماضي امتلاكه طرازا متقدما من تلك الصواريخ.

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وعرض المالكي صورا للصواريخ التي تم فحصها وتشير المعلومات إلى مصدرها الإيراني. وقال إنه تم استخدام 25 طائرة مسيرة وسبعة صواريخ كروز للهجوم على المنشأتين في السعودية، مشيرا إلى أن 3 صواريخ لم تصب أهدافها في الهجوم.

صد 200 صاروخ

وقال إن السعودية جمعت معلومات من بقايا الصواريخ بما يكفي لأن نعرف من وراء الهجوم، مشددا على أن من أطلق الطائرات المسيرة والصواريخ سيتحمل المسؤولية.

وأكد أن المملكة ستواصل التحقيق في الهجوم على أرامكو عبر القنوات الدولية المعتمدة، مبديا الفخر بقدرة الدفاعات الجوية السعودية التي صدت أكثر من 200 صاروخ باليستي.

تورط إيران

وأشار إلى أن المعمل المستهدف خارج نطاق الطائرات المسيرة من مناطق ميليشيات الحوثي، التي ادعت مسؤوليتها عن الهجوم.

وعرضت وزارة الدفاع خلال المؤتمر صورا لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في بقيق وهجرة خريص. وقالت إن «لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها».

وأضاف المتحدث باسم الوزارة: شاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي أرامكو مع حلفائنا، لافتا إلى أن الهجوم على بقيق وخريص هو امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران.

وأكد المالكي أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن، كاشفا أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعوما من إيران.