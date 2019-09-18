ضبط آيسكريم بنكهة ملوثة أمام مدارس في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ضبط مراقبو بلدية السيل الصغير الفرعية ثلاث سيارات مخالفة لبيع المثلجات «الآيسكريم» بجوار المدارس، وشملت المخالفات المضبوطة تدني مستوى النظافة وسوء معدات التحضير وسوء الحفظ والتخزين إضافة إلى مخالفة الأنظمة والتعليمات. وأوضحت الأمانة في بيانها أن العربات المخالفة سجلت تجاوزات للائحة اشتراطات السيارات المتجولة، مما يعرض صحة المستهلك للخطر، ومنها الوقوف في مواقع معرضة لمصادر التلوث وانخفاض مستوى النظافة للمركبة والعمالة، إضافة إلى ملاحظات على سلامة أجهزة التبريد والمنتج الخام، مما أثرعلى الخواص الطبيعية للمثلجات وظهرت على بعضها علامات التلف مما يعد مخالفة للوائح واشتراطات أنشطة الغذاء والصحة العامة، مشيرة إلى أنها ستغطي كل المواقع بأنحاء المحافظة للتأكد من التزام العربات المتنقلة وسيارات الآيسكريم بالاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية.



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