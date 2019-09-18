السعودية | الخميس.. الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار في الرياض

شكرا لقرائتكم الخميس.. الدفاع المدني يطلق صافرات الإنذار في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني السعودي القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخرج والدلم في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم غدٍ الخميس. وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن هذه التجربة مجدولة مسبقاً، وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها، شاكراً للجميع تعاونهم.

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